AUTO BILD 34/2020

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

iele von uns sind in diesem Sommer mit dem Auto in die Ferien gefahren. Viele von uns haben auch Kinder. Viele von uns stellen (wenn nicht gerade Corona ist) auch den Fahrdienst für die Kids. Was denken die Kinder über die Erwachsenen am Steuer? Eine Umfrage (1000 Befragte zwischen 6 und 16, Quelle der britische MG-Konzern) verrät es.Vorweg: Wer Dankbarkeit erwartet oder Gerechtigkeit, sollte jetzt lieber nicht weiterlesen. • 43 % sagen: Papa ist der beste Autofahrer, 29 % Mama. • 46 % sagen, Mama verfährt sich öfter & sorgt für Parkrempler. • Väter unterbinden Streit (46 %), wollen weder Müll (48 %) noch Schuhe auf den Sitzen (41 %). • Auf Reisen sitzen zu 65 % die Väter am Steuer, fahren außerdem schneller, werden allerdings auch schneller wütend. • 35 % der Kinder fahren lieber mit der Mutter als dem Vater, 40 % sagen, sie spiele bessere Musik. Spurwechsel, Einparken , Turnarounds, all das, finden die Umfrage-Kids, mache der Vater besser. Als ich zu Hause Frau und Kindern begeistert davon erzählte ("Hab's ja immer gesagt"), geriet ich heftig unter Druck. Eigentlich siegte ich nur bei der Musik im Auto. Offenbar sind wir nicht repräsentativ ...