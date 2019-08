AUTO BILD 35/2019

issen Sie, warum die meisten E-Autos der verschiedensten Hersteller dieses Jahr zwar schon fertig, aber dennoch nicht zu haben sind? Oder sehr lange Lieferzeiten bis weit ins Jahr 2020 haben ("Kommen Sie in einem Jahr wieder")? Die meisten Gründe dafür glauben Sie zu kennen, wetten? Ich nenne mal ein paar: Die deutschen Hersteller (außer BMW) haben erst Tesla belächelt und dann zu spät erkannt, dass Mobilität ohne E-Autos nicht mehr zu realisieren ist. Die Diesel- und Fahrverbotsdiskussion hat zwar den Wandel der Industrie beschleunigt. Sie würde aber lieber Autos mit Verbrennungsmotoren und höherem Gewinn verkaufen. Und es gibt nicht genügend Akkus.Alles stimmt irgendwie, aber der wichtigste Grund fehlt: Emissionsfreie Autos, die dieses Jahr zugelassen werden, nützen den Autobauern herzlich wenig in der Umweltbilanz. Denn erst ab 2020 gelten die strengeren Flottengrenzwerte von 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Jedes einzelne E-Auto hilft ab 1. Januar, die Grenzwerte einzuhalten, die Überschreitung kostet Strafe. Der brutal starke Taycan ebenso wie der Corsa-e, die mit Lieferfristen belegten Koreaner, VWs erster ID. Und genau so ist auch die E-Wende getaktet. Die Lieferfristen werden fallen. Schade, dass es wie in der Schule ist: Freiwillig macht keiner die Hausaufgaben.

