AUTO BILD 35/2020

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ennen Sie das auch? Man soll Dinge, die gut funktionieren, einfach laufen lassen, statt drüber zu reden oder sie gar zu loben. Oder sich zu freuen, dass mal was richtig prima klappt. Denn sonst folgt garantiert ein Tritt in die Magengrube. So wie bei der Sache mit dem Umweltbonus.Das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) plant, die Bundeszuschüsse nur noch zu gewähren, wenn keine sonstigen Zuschüsse von Ländern oder Kommunen fließen. Dies könne sonst zu einer "Überförderung" führen. Super Idee (Achtung, Ironie), dann werden jetzt ja noch mehr umsteigen … Mannomann. Ich hab mal nachgeschaut in der Bilanz der BAFA (dem zuständigen Bundesamt für die Förderanträge): Bis Ende Juli wurden 96.018 Anträge von Privatpersonen gestellt, 134.352 von Unternehmen. Hier geht es um Dienstwagen , aber auch um Handwerksbetriebe, um den klassischen Mittelstand (das sind die, die unser Land am Laufen halten, Sie wissen das). Und die nutzen natürlich die vielen Zusatzprogramme, die es in ganz Deutschland gibt, weil sie mit jedem Cent rechnen müssen, wenn sie ihre alten, längst abbezahlten Diesel-Flotten eintauschen sollen. Ohne Druck ändert sich nichts, aber ohne Anreize eben auch nicht. Müsste Herr Altmaier wissen.