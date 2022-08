Heute endet der Tankrabatt, und rein rechnerisch müssten die Preise – die Energiesteuer gilt nun wieder voll – um 17 Cent bei Diesel und 35 Cent bei Super steigen. Vermutlich schnell. Und wenn bald die Energierechnungen mir und Ihnen allen ins Haus flattern, wird alles vergessen sein, was man vielleicht meint, gespart zu haben. Ich glaube, wer weniger fahren konnte, hat’s getan, Millionen andere zahlten (mein Rekord: 2,25 Euro/l Diesel) und zahlen nun wieder zähneknirschend drauf. Vielleicht auch ein Grund, warum sich immer mehr Deutsche für alternative Antriebe interessieren. Damit ist man gerade – Anschaffungspreis beiseite – günstiger unterwegs.

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Mein Schwager (75), seit 20 Jahren Skoda-Fahrer, hat sich einen Enyaq gekauft. Überzeugt auf der Probefahrt, die seine E-Premiere war. So wie ihm geht es vielen. Wir müssen nur aufpassen, weder die einen noch die anderen zu verdammen. Die saubersten Verbrenner, die es je gab, kommen ja erst noch. Wir werden sie testen. Und den Wandel begleiten.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Das Beste: Wir sind schon fit für die Zukunft – AUTO BILD wird ab heute TÜV-zertifiziert klimaneutral gedruckt.

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 35/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Skoda Vision 7S: So fahren die Tschechen in die Zukunft • Bentley Bentayga EWB und BMW X7 Facelift: Gestreckt und frisch gemacht • Erste Fahrt im Hummer EV • Wie BYD bei uns durchstarten will VW Golf R "20 Years", Evetta Cabrio, Renault Hippie Caviar Motel, Koenigsegg CC850, McLaren Solus GT NACHRICHTEN So kommunizieren autonome Autos • Mercedes macht Türgriffe aus Altreifen • Ford garantiert PHEV-Förderprämie TEST & TECHNIK Kia Sportage und Toyota RAV4: Welcher Vollhybrid spart besser? • Alltagsbeziehung: Polaris Ranger • Vergleichstest: Skoda Enyaq Coupé RS iV gegen Hyundai Ioniq 5 • Frischer Citroën C5 Aircross im Test • Neues aus dem Dauertest • Gebrauchtwagen: Opel Combo REPORTAGEN Achtung, Falle: Wenn die Versicherung nach einem Auffahrunfall nicht zahlen will • Thomas Pade: Er hat seinen Renault R4 zum Elektroauto umgebaut SERVICE Sechs Nass-Trocken-Sauger im Test • Strafzettel aus dem Ausland: Was tun? RUBRIKEN Motorsport: Formel 1 mit Audi und Porsche • Aktion: Firmenwagen-Wahl Extratour: VW ID.4 im Gelände.