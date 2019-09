AUTO BILD 36/2019

al wieder etwas typisch Deutsches: Die Messe ist gelesen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Können nur wir! Dabei findet die Messe, die mehr Besucher gebrauchen könnte, meistens sonntags statt. Aber das ist was anderes. Also: Nur noch ein paar Tage, dann startet die IAA in Frankfurt. Tatsächlich anders, lebendiger, internationaler und gleichzeitig doch kompakter als vor zwei Jahren. Sie, die Besucher, können die Veränderung sehen. Bettina Fetzer, Marketing-Chefin von Mercedes, sagt es sehr präzise: "Das Format der Messe muss mit Gespür für Zeitgeist und aktuelle Fragestellungen unserer Gesellschaft immer wieder neu gedacht werden. Und genau das tun wir dieses Jahr auf der IAA. Wir stellen die Bedürfnisse der Menschen stärker als je zuvor in den Mittelpunkt."Ob bei Opel, Audi oder VW, alle Stände werden zu neuen Erlebniswelten. Beim Test Drive (auf dem Freigelände West) sind einige von denen, die nicht kommen wollten, übrigens doch dabei: Tesla, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Renault/Dacia, Conti können Besucher dort erFAHREN. Damit Sie Ihren Besuch planen können: Die nächste AUTO BILD (erscheint am 12. September) ist ein Tagesticket für das erste IAA-Wochenende. Sie sparen 17 Euro.

BMW iNext/i5 • Porsche Taycan • Cupra Tavascan Electric Concept • Hyundai i10 Kopfhörer plus Smartphone: Radfahrer und Fußgänger sind oft gefährlich abgelenkt • Fahrradunfälle: Essener Polizei hat 500 Unfallakten analysiert • Elektromobilität: VW bietet den e-Golf jetzt 4000 Euro billiger anKia XCeed: Erste Ausfahrt • Audi Q3 Sportback: So sportlich fährt der kompakte SUV mit dem flotten Heck • VW e-Käfer: Kultobjekt unter Strom • VW Passat Variant 2.0 TSI vs. Kia Optima SW 1.6 T-GDI, Mazda6 Kombi Skyactiv-G 194 und Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo • Mazda3 Skyactiv-G 2.0 M Hybrid gegen Ford Focus 1.0 EcoBoost und Toyota Corolla 2.0 Hybrid • Der erste Elektro-Mazda • Gebrauchtwagen : Mini One 1.2 (F56)Die Meilensteine des Ferdinand Piëch – und was sie für uns bedeuten • Mit Duftspender und Desinfektion: Studie des chinesischen Zulieferers Yanfeng für ein voll autonomes Auto • Vorsicht, Falle! Wie Abzocker-Banden in Osteuropa Wohnmobile manipulieren • Eine Million Kilometer im Opel CorsaAcht Kühlboxen im Praxistest • Neue Dachbox im Test: Erst falten, dann Sprit sparen • Ausprobiert: Chris, Sprachassistentin mit Gestensteuerung zum NachrüstenMenschen: Camper-König Bob • VIP-LOUNGE: Familienspaß im Legoland • Aktion: Deutschlands beste Autofahrer • Aktion: Mit Fiat auf Sizilien • Extratour: Unsere Hamburg-Berlin-Rallye.