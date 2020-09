AUTO BILD 36/2020

D

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

er E-Golf wird nun doch länger gebaut, für den ID.3 gibt es mehr als 37.000 Bestellungen, der BMW i3 wird durchproduziert und macht gerade die besten Zahlen seiner deutschen Geschichte. Die Umweltprämie wirkt. Dass es die Autos, die nun viele wollen, massenhaft nicht gibt, ist ein Versäumnis, über das sich die am meisten ärgern, die dran schuld sind: fast alle Hersteller.Ich lese, wie Sie ja wissen, sehr gerne Ihre Leserbriefe. Zum letzten Editorial und Toyotas guten CO2-Werten schrieb Jens K.: "Die Technologie, mit der dieser Flottenverbrauch erreicht wird, ist leider die einzige, die staatlich nicht gefördert wird. Hybridmotoren ohne Plug-in, die in entscheidenden Momenten den Verbrauch erheblich senken. Warum wird staatlich nicht alles gefördert, was durch elektrische Unterstützung den Verbrauch senkt?" Ja, warum eigentlich nicht? Und noch ein kluger Gedanke. Volker D. schreibt über "Die neue Mitte" und die SUV , die angeblich schlanker würden. "Die heutige Kompaktklasse ist breiter als die damalige Mittelklasse. Es haben sich nicht SUV angepasst, sondern die Kompakten, und meine Garage, die ist nicht breiter geworden. Da ist bei 1,80 Meter Fahrzeugbreite Schluss." Danke, Sie haben recht!