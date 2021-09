Ich traf die Tage den Chef eines sehr großen Importeurs, dessen Mutterhaus in anderen Ländern erheblich mehr Autos als bei uns verkauft. Er selbst lebte lange im Ausland; in Schweden, in den Niederlanden, in den USA. Wir sprachen über die oft sehr deutsche Sicht auf die Welt, über die sehr deutsche Art, immer irgend etwas zum "ausschließlichen Maß der Dinge" zu erklären.

Für Autos heißt das: Mal ist es der Diesel auf dem Weg zu 100 Prozent Marktanteil, ein paar Jahre später Gas, dann Elektro, dann doch lieber erst mal Hybride, morgen eFuels und später vielleicht Wasserstoff. Da kommt man als Hersteller, der global agiert, nicht mit. Ich denke immer noch darüber nach, denn da ist ja was dran.

Allerdings gibt es etwas, das nicht mehr wegzuerklären ist: die Erderwärmung. Das echte Maß der Dinge heute. Die Industrialisierung ist schuld, klar, das steht in jedem Schulbuch. Aber jede Art von Verkehr gehört nun mal mit in die Klimadiskussion. Autos sichern die Mobilität, die unseren Wohlstand heute möglich macht. Das sollte niemand vergessen, der sie verdammt. Auch die Industrie muss grün werden. Auf der IAA in Mün chen sehen wir jedenfalls so selbstverständlich wie nie zuvor E-Autos. So viele, dass man gar nicht mehr nach dem Antrieb fragt.

