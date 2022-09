Fahren Sie schon ein Auto, das das Lied, das Sie gerade noch beim letzten Schluck Kaffee in der Küche gehört haben, weiterspielt? Kann Ihr Auto Sie wiedererkennen und schlägt Ihnen Ihre gewohnten Wege vor? Passt es per Kamera und Sensoren auf, dass Sie aufmerksam sind und nicht am Handy rumdaddeln? Und schließlich: Fährt es Sie auch mal ein Stück weit selbstständig durch den Stau?

Okay, ich höre auf mit den Fragen. Denn die meisten von uns erleben das alles noch nicht. Aber es kommt. Unsere Autos werden Smartphones. Ich war gerade beim COMPUTER BILD-Award, glauben Sie mir, die Welten Tech und Mobility verbinden sich.

Jedenfalls: Wir alle sind gerade ein bisschen Testfahrer. Und böse gesagt: Tester für viele Bedienkonzepte, die nicht alltagstauglich sind. Lautstärke-Slider zum Beispiel werden es nicht in die Zukunft schaffen, auch nicht die kleinen Touchpads im Mercedes-Lenkrad. Aber die feinen Alu-Drehregler am Lenkrad anderer schon. Sprachbedienung? Ein Muss, die Systeme werden immer besser, nur haben viele von uns so schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass sie es nie wieder probiert haben. Autonomes Fahren im Stau? Auch das kommt und wird unser Leben leichter machen. Ich freue mich auf die Veränderung.

