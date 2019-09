Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler. Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen Waschanlage oder Friseur? Wer fragt denn so was? Wir! 4 von 10 Deutschen fahren mit ihrem Auto lieber in die Waschanlage, als zum Friseur zu gehen. Um gleich mit dem Kalauer anzufangen: Auf mich trifft das auch zu. Ja, ja ... Aber richtig ist: Wir haben unseren Lesern und Usern ganz viele Fragen zum Thema Mobilität gestellt. Mehr als 5000 haben mitgemacht, deshalb ist das Ergebnis heftig aussagekräftig (auch wenn natürlich mehrheitlich die mitmachen, die Autos mehr als weniger interessant finden). Noch zwei Zahlen: 108 Minuten verbringen Deutsche im Schnitt pro Werktag in ihrem Auto. Und jeder vierte findet einen Kratzer an seinem Wagen schlimmer als einen auf der Haut. Viel Spaß beim Lesen!Diese Ausgabe ist sowieso etwas ganz Besonderes: Mit dem VDA machen wir Ihnen ein 2-für-1-Angebot für die IAA in Frankfurt am Main. Einmal zahlen, zwei Tickets bekommen. Sie müssen nur ein bisschen spontan sein, weil der Eintritt für diesen Samstag oder Sonntag gilt. Und die AUTO BILD natürlich mit an die Kasse nehmen. Dann können Sie die Neuheiten, die Stars (oder vielleicht auch Flops) der Ausstellung und das neue Konzept live testen. Was Sie Spektakuläres erwartet, sehen Sie in der neuen AUTO BILD 37/2019. Ich finde, es lohnt sich.

Kostenloses IAA-Ticket

Die IAA ist das wichtigste Autoevent des Jahres! Erleben Sie mit AUTO BILD alle Neuheiten live vor Ort in Frankfurt am Main. Und so sparen Sie 17 Euro: Am ersten Publikums-Wochenende (Samstag, 14. September, oder Sonntag, 15. September) bekommen Sie mit dieser AUTO BILD-Ausgabe (unbedingt das Original mitbringen) an den IAA-Tageskassen zwei Eintrittskarten zum Preis von einer. Freuen Sie sich auf spannende Premieren in Frankfurt!

Die neue AUTO BILD 37/2019: Hier sind alle Themen