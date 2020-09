AUTO BILD 37/2020

n deutschen Stammtischen scheint die Schlacht schon geschlagen. E-Autos schön und gut, emissionsfrei ginge aber anders, die Herstellung der Akkus, die seltenen Erden, der Bau der Autos, der schmutzige Energiemix – all das mache sie dreckiger als Verbrenner.Eine neue Studie der TU Eindhoven – im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion erstellt – macht die Runde und lässt aufhorchen. Die Bilanz sei nämlich viel besser. Die Uni bemängelt die Zahlen, die anderen Studien zugrunde liegen. Batterien halten länger, der Energiemix ist in ganz Europa (außer Polen) besser, die Herstellung effizienter. Ergebnis: Ein e-Golf hat nach 28.000 Kilometern seinen CO2-­Rucksack abgelegt, ein Tesla Model 3 nach 30.000 Kilometern, ein Porsche Taycan schon nach 11.000 Kilometern. Dann hätten die Autos ihre energieintensive Produktion quasi "zurückgezahlt". Oliver Krischer (51), stellvertretender Grünen-Fraktionschef: "Natürlich ist Rad- und Zugfahren klimafreundlicher, aber wenn es nicht ohne Auto geht, ist das Elektroauto fürs Klima viel besser als Benziner oder Diesel ." Schön, einer mehr ist überzeugt. Übrigens: Elektroautos werden überproportional oft mit Ökostrom geladen, das ist eine Fördervoraussetzung für viele Ladepunkte!

