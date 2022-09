Die Dinge konsequent zu Ende zu denken, ist meist erfolgreich. Nur nicht unsere Stärke in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es so einfach ist, die Schuld mal der Politik zu geben oder mal der Industrie. Oft sind es viel banalere Gründe: Menschen mögen keine Veränderungen. "Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde", soll Henry Ford mal erzählt haben.

Unterm Strich ist doch klar: Unsere Kinder werden andere Autos fahren als wir heute. Sie werden anders aussehen, sie werden – davon bin ich überzeugt – überwiegend elektrisch sein, betankt mit Strom, mit Wasserstoff und als Verbrenner klimaneutral mit E-Fuels oder Öko-Mix-Kraftstoffen. Muss nicht alles schlecht sein, denn es bewahrt unsere Mobilität.

Wie der Zeitgeist übertragen werden kann, macht gerade Opel vor. Die bringen ihr traditionelles Sport-Kürzel zurück. GSe-Modelle stehen zukünftig an der Spitze der jeweiligen Baureihen. Dynamisch immer noch, aber neu aufgeladen. Opel-Chef Florian Huettl, der den Autobauer bis 2028 komplett auf E dreht, sagt: "GSe steht jetzt für Grand Sport electric."

NEUHEITEN Mercedes denkt die C-Klasse komplett neu: Wann sie kommt, was sie kann • Ferraris erstes SUV: Purosangue • Lexus RX: Wir fahren den neuen • Nissan X-Trail, Jeep Avenger, Bentley Flying Spur Speed, GM will nach Europa NACHRICHTEN Elli-Chefin Elke Temme: "Bidirektionales Laden ist eine Schlüsseltechnologie" • E-Autos mit fünf Sternen im Euro NCAP TEST & TECHNIK BMW 520d Touring gegen Volvo V90 B5: Teuer, aber sparsam • Alltags-Beziehung: Kia EV6 • Kasten-Vergleich: Ford Tourneo Connect gegen Dacia Jogger • Neues aus dem Dauertest • Gebrauchtwagen: VW Polo REPORTAGEN Uniti-Chef Elmar Kühn: Warum es ohne E-Fuels nicht geht • 530 PS, 640.000 Euro, 5 km/h: AUTO BILD fährt den Claas Xerion 5000 • Wie wir morgen fahren: Eine Zukunftsforscherin blickt in die Glaskugel SERVICE Internet to go: Wir testen mobile WLAN-Hotspots • Wie wichtig gutes Hören im Auto ist RUBRIKEN Hingucker: RM Sotheby's • Motorsport: Audi RS Q e-tron E2 • Extratour: BAC Mono.