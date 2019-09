AUTO BILD 38/2019

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, was gerade passiert. Geht es Ihnen auch so? Auf der IAA springen beim Rundgang der Kanzlerin Greenpeace-Aktivisten auf Autodächer und halten Plakate hoch. Ich glaube, einer hat sogar auf einem E-Auto gestanden. Draußen vor der Tür wurden am Sonntag, dem Familientag, die Eingänge blockiert, und man überlässt es den Besuchern, da irgendwie durchzukommen. Nach dem SUV-Unfall in Berlin soll das beliebteste Fahrzeugsegment (Achtung, es gibt kleine, mittlere und große SUV , Letztere tauchen in den Top 50 der Zulassungsstatistik gar nicht auf) aus den Städten, aber am liebsten ganz verschwinden.Verbrenner überhaupt sollen so schnell es geht verboten werden. In Talkshows werden alle, die irgendwie noch was Gutes am Auto finden, zumindest böse angequatscht. Den Applaus bekommen andere. Für mich steckt da kein Sand im Getriebe, sondern viel Sand im Gehirn. Dass Bernhard Mattes, der Gastgeber der IAA und Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, nicht in diesen Shows sitzt und das Auto verteidigt, mag ein Grund sein, warum er sein Amt niederlegen wird. Dass die große Mehrheit der 47 Millionen Autobesitzer in Deutschland wie im Schock zuguckt und schweigt, ist jedenfalls kein Naturgesetz. Die Wut wächst.