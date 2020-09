AUTO BILD 38/2020

G

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

leich vorweg: Mich interessiert heute erneut Ihre Meinung. Sollen die großen und kleinen Autozulieferer "marktwirtschaftliche Hilfe" (das allein ist ja schon ein Widerspruch) vom Staat bekommen? Ich finde: eigentlich NEIN! Wir brauchen keine neuen "Kohle"-Subventionen. Anders als bei der Kohle ist dieser Industriezweig, in dem auch sehr viele Mittelständler unterwegs sind, noch lange nicht tot. Sondern innovativ, zukunftsorientiert, Wachstumstreiber. Aber eben nicht überall und in jedem Bereich.Wandeln und vielleicht sogar gesundschrumpfen muss sich auch diese Branche. Die Hersteller haben das System, Hunderte Komponenten ihrer Autos an Zulieferer auszulagern, perfektioniert. Die Wertschöpfung bei Tesla landet bei Tesla, beim Golf verdienen viele mit, und das war jahrzehntelang gut so. Da in E-Autos weniger Komponenten verbaut werden, überprüfen die Hersteller nun diese Abhängigkeiten. Und das ist sinnvoll. Wir werden allerdings sicher lange Zeit immer noch mehr Getriebe als E-Motoren bauen. Übrigens: Wandel kennt meine Branche auch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG baut inzwischen E-Auto-Lade-Wallboxen fürs Zuhause ...