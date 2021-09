Wir reden alle viel über Autopreise. Das eine ist, was man verlangt, das an dere, was man bekommt. Ein Leser – ich sage ja immer, wir haben die pfiffigsten (und im positiven Sinn verrücktesten) – hat neul ich die Gesamtsumme aller Autos in AUTO BILD zusammengerech net und dann den Durchschnitt er mittelt. Es waren weit, weit über 25.000 Euro.

Ist schon klar: Wir testen Autos, wir machen nicht die Preise. Aber auch wenn viele von uns Deutschen Au tos nicht mehr bar bezahlen, sondern leasen oder finanzieren, soll ten wir die Preise im Blick behalten. Denn am Ende ist es doch so: Ich vergleiche, was ich wo fürs gleiche Geld bekomme. Wenn Sie mich fragen, liegen hier Chance und Ge fahr nah beieinander. Es drängen neue Player auf den Markt: Wey, Aiways, Lynk & Co, Genesis, Nio ... Sie bieten erstaunliche Qualität zum noch erstaunlicheren Preis.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



PS: In Braunschweig hat sechs Jahre nach der Enthüllung des Die selskandals der VW-Prozess beg onnen. Der Vorwurf der Anklage: " Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug und andere Straftaten". Nicht vor Gericht: Martin Winterkorn . Das soll nachgeholt werden, wenn er seine Hüft-OP auskuriert hat. Kann ich nicht recht dran glauben. Mein Eindruck: Die Klei nen hängt man ...

