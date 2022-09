Knapp 120 km/h Spitze, 60 Kilometer Reichweite, Blei-Säure-Batterie, Flügeltüren, Kunststoff-Karosse. Und die "Zeit" schrieb: "Ein Auto, das du weder hören noch riechen kannst ..." Das war vor 40 Jahren der Pöhlmann EL, eines der ersten modernen E-Autos und seinerzeit das schnellste.

Damals förderte RWE die spektakuläre Entwicklung des Tüftlers Erich Pöhlmann aus Kulmbach. RWE-Chef Markus Krebber erinnerte gerade auf LinkedIn daran, wie es ist, seiner Zeit voraus zu sein. Damals, so Krebber, glaubte man, der Markt für E-Autos sei letztlich zu klein, außerdem schien das Innovationspotenzial bei den Verbrennern noch lange nicht am Ende zu sein.

Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Vom EL wurden bis 1988 gerade mal 18 Stück gebaut. E-Pionier Pöhlmann starb beim Segeln im Sturm vor Neuseeland. Seine Leiche wurde nie gefunden.

