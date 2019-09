AUTO BILD 39/2019

L

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

assen Sie uns ein paar Worte zum Klimapaket der Bundesregierung verlieren. Böse gesagt schadet eine jemenitische Drohne in Saudi-Arabien unseren Spritpreisen mehr, als es die Klimabeschlüsse tun werden, wenn sie denn jemals in Kraft treten. Wer so – moderat – erhöht, hat erstens Bammel vor den Wählern und will zweitens nur noch mehr Steuern an der Zapfsäule kassieren, statt dem Klima zu helfen. Wenn wirklich weniger Menschen Auto fahren sollen, dann müssten die Preise wesentlich heftiger hochgehen.Das geht nur, wenn man das große Ganze denkt. Sonst gehen die Autofahrer in Deutschland hoch, weil ihnen die Alternativen fehlen. Wer heute Auto fährt, tut es auch deshalb, weil er anders nicht vernünftig ans Ziel kommt. Bahn, Bus, bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr, neue Konzepte, das alles lässt noch viel zu lange auf sich warten. Ein Freund war gerade in Amsterdam. Taxis sind Tesla (es gibt jede Menge Ladesäulen) und kurioserweise coole BMW M3. Für Pendler ist die City zu teuer. Im Parkhaus bis zu acht Euro pro Stunde ... Ich fahre auch gern mit dem Auto bis an die Bürotür. Aber wir Autofahrer können auch anders, sind offen für neue Ideen, wenn wir dadurch die individuelle Mobilität retten. Berlin unterschätzt das.