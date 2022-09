Die neue AUTO BILD 39/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Gen.Travel: Wie Volkswagen in die Zukunft reisen will • Neuer BMW X1: Erste Fahrt mit Benziner und Elektro • Frisch gemacht: Wir drehen eine Runde mit dem Kia XCeed Facelift • Mercedes EQS SUV: So fährt der XXL-Stromer • BMW Z4, Xpeng G9, Opel Astra GSe, Renault R5, Dacia Manifesto, Subaru Crosstrek NACHRICHTEN Senioren: So können Hausärzte die Fahrtüchtigkeit feststellen • Autovermieter setzen auf Elektro TEST & TECHNIK Vergleichstest mit kleinem Benziner: Opel Astra gegen VW Golf • Neues aus dem Dauertest • Chefsache: Nio ET7 • Gebrauchtwagen: Porsche Macan Turbo REPORTAGEN Deutschland einziges AMG Brand Center: Mehr als ein Autohaus • Wie BMW nachhaltig wird SERVICE Ganzjahresreifen: 35 Profile im Test • Schlüssel weg, was nun? RUBRIKEN Goldenes Lenkrad: Die Testtage • Motorsport: Armin Kremer • Aktion: Euromaster zahlt Ihre Rechnung • Extratour: München 72.