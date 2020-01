AUTO BILD 4/2020

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch war die Tage bei einem internationalen Meeting mit Toyota in Amsterdam. Von den Grachten habe ich nichts gesehen, für Autos ist die Innenstadt weitgehend dicht. Auch bei Toyota spricht man das Wort "Verbrennungsmotor" am liebsten nicht mehr aus. 52 Prozent ihrer in Europa verkauften Autos sind Hybride, bei Lexus sogar 96 Prozent. Autos, die alle auch noch einen Verbrennungsmotor haben. Bis 2025 kommen zehn neue elektrifizierte Modelle, 2030 will Toyota eine Million reine E-Autos mit null Emissionen verkaufen. Toyota baut seit 22 Jahren Mildhybride, die strengen CO2-Werte führen nun zum viel stärkeren Wandel.Ich schrieb an dieser Stelle bereits: Noch zögern viele Kunden – Lieferfristen, Preise, Reichweite, Infrastruktur. Und offenbar wird der Anreiz mit der neuen fetten Förderprämie, es sich anders zu überlegen, noch lange auf sich warten lassen. Beschlossen beim Auto-Gipfel Anfang November, gilt sie immer noch nicht. Wie "Die Zeit" berichtet, hat die EU nicht einmal damit begonnen, die Subvention zu prüfen. Schuld ist Uneinigkeit bei der Abstimmung in unserer Regierung. Die Händler sind sauer, die Kunden auch. Wer schließt schon jetzt einen Kaufvertrag ab, wenn er später ein paar Tausend Euro mehr sparen kann?