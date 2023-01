Offenbar müssen nicht alle Deutschen kürzertreten. Bei uns braven Steuerzahlern wird fröhlich abgebucht, ist ja Januar, Zahl-Monat. Wahrscheinlich geht es Ihnen allen so, ich mag gerade gar nicht nachsehen, was wieder teurer geworden ist ... Vor den Folgen der leeren Konten hab ich – auch was die Branche angeht – kein gutes Gefühl. Füllen sich die Auftragsbücher wirklich wieder? Und wenn ja, wem nützen neue Modelle, die man dann gar nicht bekommen kann, jedenfalls nicht in überschaubarer Zeit?