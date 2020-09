AUTO BILD 40/2020

H

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

eftige Ansage aus Kalifornien. Gouverneur Gavin Newsom will ab 2035 keine Verbrenner-Neuwagen zulassen, ab 2045 auch keine Trucks. Gebrauchte dürfen weiter fahren, alle anderen müssen emissionsfrei sein. Es sei schon viel zu lange zugelassen worden, dass Autos mit ihren Abgasen die Luft verpesteten. Der Transportsektor sei derzeit für mehr als 50 Prozent des Treibhausgasausstoßes in Kalifornien verantwortlich, sagt Newsom. Das schlägt ein! Kalifornien ist der größte Automarkt der USA.Ich sage: Wer glaubt, das könne nicht auch bei uns passieren, sollte die nächste Bundestagswahl abwarten. Jedenfalls: Eine Ansage ist besser als keine, dann wissen wenigstens alle, woran sie sind. Sharing ist übrigens – jedenfalls bei uns – noch nicht die Lösung. Corona führt dazu, so das Automobilbarometer von Consors Finanz, dass das Thema Carsharing noch schwieriger wird. Die Nachfrage ist deutlich gesunken. Noch was anderes: Haben Sie kleine Kinder? Dann habe ich Zahlen zum Weitererzählen für Sie: Eltern verbringen pro Jahr 96 Stunden damit, ihre Kinder ins Auto zu befördern und anzuschnallen (Seat-Studie). 58 Prozent der deutschen Eltern graut es davor, wenn das Theater losgeht, 60 Prozent "bestechen" ihre Kids mit Süßigkeiten, Tablet und Musik ...