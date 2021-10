Deutschland hat gewählt, aber noch immer keine Regierung. Wer es auch wird, für uns Autofahrer wird es nicht ohne Folgen bleiben. Aber die Entscheidungen gegen Verbrenner sind in den USA, in China, in Europa ja längst gefallen. Die Transformation zum E ist politisch gewollt. Eine neue Koalition kann den Wandel beschleunigen – sie kann ihn aber vor allem auch besser machen (Ladenetz!).

Ich möchte deshalb hier – und Sie wissen, ich sehe Hybride als schwere, komplizierte Übergangstechnologie kritisch – eine Lanze für geförderte Plug-in-Hybride brechen. Ein Freund mit BMW X5 ist von 20.000 Kilometern 13.000 elektrisch gefahren. Weil er den Akku jeden Tag im Job aufladen kann und weil er werktags nicht mehr als 60 Kilometer fährt. Unser Leser Eric Mentzel aus Rangsdorf (Brandenburg) besitzt seit Juli eine Mercedes B-Klasse 250 e als Dienstwagen – und erreichte sogar den Fabel-WLTP-Verbrauch von 0,9 Liter/100 km. Weil er laden kann! Von 6400 Kilometern legte er 5683 elektrisch zurück. Durchschnittsgeschwindigkeit: 46 km/h.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Mein Fazit: Es kommt darauf an, wie man das Auto nutzt, dann machen Plug-ins mehr Sinn, als viele wahrhaben wollen.

