In dieser AUTO BILD sehen und lesen Sie den ersten Fahrbericht über den neuen Smart, zugegeben in der "Angeber"-Brabus-Version mit mehr als 400 PS, aber aussagekräftig dennoch. Denn nach dem ersten erschrockenen, verwunderten "Ist das noch ein Smart"-Ausruf folgt die Erkenntnis: Der Neue bringt die 400-Kilometer-Reichweite in die Kleinwagenklasse. Und damit ist er der Erste.

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Was der Renault Zoe, der Nissan Leaf und auch e-Golf und e-Up (mit seinen Kumpels von Skoda und Seat), die Mini-SUV Opel Mokka-e, Kia Niro und Hyundai Kona an "elektrischer Überzeugungsarbeit" geleistet haben, wird in den kommenden zwei Jahren mit neuen, besseren Autos fortgesetzt.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Denn nach dem Smart folgen der neue R5, der Skoda Fabia iV (wenn er denn noch so heißt), der sehr golfige Polo-Nachfolger VW ID.2 (auf der IAA noch ID.Life), der Cupra Urban Rebel, die neue Mercedes A-Klasse, mutmaßlich schon wieder eine Liga höher. Jedenfalls: In diesem Segment, glaube ich, wird sich 2025 die Antriebswende entscheiden. Das einzige Argument gegen die neuen Kleinen? Ihr Preis.

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 40/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Erste Fahrt im Smart #1: Kein City-Flitzer mehr, aber richtig gut • Citroën Oli: Blick nach vorn • Wir fahren das Facelift des DS 7 • Hyundai Ioniq 6: So fährt der Stromer • Skoda Vision 7S: Wir drehen eine Runde mit dem Familienauto der Zukunft • Genesis Electrified GV70: Erste Fahrt • BMW XM, Maserati GranTurismo, DS 3, Polestar 3 NACHRICHTEN Elektroroller statt Job-Rad • E-Mobilität: So weit sind die Deutschen TEST & TECHNIK Vergleichstest: Wird der neue Mazda CX-60 dem BMW X3 gefährlich? • Alltagsbeziehung: Mercedes Sprinter • Neues aus dem Dauertest • Gebraucht: Peugeot 508 REPORTAGEN Wie Qualcomm Autos schlau macht • Fabian Walberg baut E-Roller. Und sagt, warum Autos in der Stadt nichts mehr zu suchen haben • Vor 90 Jahren baute Blaupunkt das erste Autoradio in Europa. Und heute? SERVICE Großer Test: 56 Winterreifen in der Größe 215/55 R 17 • LEDs nachrüsten: So geht's • Produkttest: Kompressoren RUBRIKEN Aktion: Connected Car Award • Motorsport: DTM-Finale • Aktion: Beste Werkstätten • Extratour: Porsche 911 GT3 RS