AUTO BILD 41/2019

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

er zu spät kommt, den bestraft das Leben ... Ich habe in den letzten tagen oft an diesen berühmtesten aller Gorbatschow-Sätze gedacht. Der galt nicht nur für die sterbende DDR vor 30 Jahren. Er trifft genauso auf die Welt von heute zu, auf die Autoindustrie im Besonderen. Natürlich schaffen es jene, die die öffentliche Meinung so gern bestimmen, auch im Alleingang, das Auto an sich totzuquatschen. Kein Zweifel. Aber wir halten dagegen. Klar ist: Die Hersteller müssen sich wandeln, sie tun es in großen Teilen ja auch längst schon. Natürlich ginge alles auch immer noch schneller und radikaler. Man muss dabei aber bedenken: Viele Autohersteller sind riesig (allein VW hat 660.000 Mitarbeiter). Und einen solchen Öltanker steuert man nicht wie eine Jacht. Ökonomische Interessen stehen ökologischen manchmal im Weg. Und: Es muss eben auch die Kunden geben, die die neuen Autos haben wollen.Es braucht wie bei Apples iPhone diese eine Idee, diesen einen großen Wurf, der ein Produkt schafft, das ALLE haben wollen. Vielleicht ist auf den folgenden Seiten etwas dabei. AUTO BILD zeigt Ihnen heute im XXL-Großformat (zum Preis wie immer übrigens), was Sie über die Mobilität von morgen wissen müssen. Da geht es nicht nur um fliegende Autos (Hubschrauber-Taxis gibt's bereits lange, und die kann sich schon heute kaum jemand leisten), da geht es auch um den neuen Golf und um E-Mobilität, um Meinung, um Erfahrungen, um die Scooter für die echte letzte Meile und nicht den Krawall auf dem City-Bürgersteig. Vielen aus der Seele spricht mein Testchef Andreas May, der in dieser Ausgabe den Schlusspunkt setzt: mit einem Essay aus der Zukunft ...