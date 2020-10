AUTO BILD 41/2020

A

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ll jene Leser, die mir schreiben, wir würden zu viel E machen (regelmäßige Leser wissen, es gibt auch die anderen, die das Gegenteil schreiben), müssen jetzt stark sein: Diese Ausgabe von AUTO BILD ist 124 Seiten dick, beschäftigt sich mit der MOBILITÄT von MORGEN. Bevor Sie jetzt entsetzt das Magazin weglegen und uns für besch ... halten: Lassen Sie sich darauf ein! Besser, wir erklären Ihnen, was kommt, als dass die anderen es tun.Jede Zukunftstechnologie hat mit kleinen Schritten angefangen. AUTO BILD-Leser Dirk Mahlstaedt schrieb mir begeistert von einem Müllwagen der Firma Faun: Da reicht aktuell eine Reichweite von 400 km durch 16 kg Wasserstoff, um an einem Tag 1000 Mülltonnen bzw. 10 Tonnen Müll abzufahren. Ich bin gespannt, wie sich die Zukunft entwickelt. Und noch immer habe ich mehr Fragen als Antworten. Warum besteuert die Regierung Bio-Sprit so stark, als wäre es fossiler Brennstoff? Was macht der Finanzminister, wenn er merkt, dass die Mineralölsteuereinnahmen sinken, weil immer mehr steuerbefreite E-Autos kein Benzin mehr tanken ? Warum wird man an den Ladesäulen abgezockt, braucht ein Abo (dreimal teurer als 7,99-Netflix), um auf Strompreise wie zu Hause zu kommen? Es muss noch viel passieren ...