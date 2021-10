Eine Umfrage von Check24 dazu: Das Interesse an reinen E-Autos ist in ländlichen Gebieten Deutschlands größer als in Städten: 10,9 zu 7,8 Prozent. Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei dem Vergleichsportal: "Auf dem Land können viele Autofahrer zu Hause in der eigenen Garage aufladen." Die Umfrage ergab aber auch: 49,7 Prozent der Landbewohner und 50,9 Prozent der Städter, die in den letzten zwölf Monaten einen Pkw gekauft haben oder dies planen, wollen einen Benziner. Das ist die Realität.