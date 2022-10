Ich weiß nicht, ob Sie beim Porsche-Börsenstart als Aktionär dabei waren. Ich bin da sehr deutsch: Ein Porsche 911 ist mein ewiges Lieblingsauto, aber mein Bedarf an Aktienerfahrungen ist seit dem letzten großen Börsengang (Telekom vor fast 26 Jahren) gesättigt. Die Bedeutung der Porsche-Aktie ist dennoch enorm. Auf einen Schlag mehr wert als Mercedes, als BMW, nah dran am Volkswagen-Mutterkonzern. Porsche war und ist eine deutsche "Leuchtturm"-Marke, entstanden wie Microsoft oder Apple als Start-up in einer Garage (die von Porsche stand in Gmünd in Kärnten). Porsche ist ein Sehnsuchts-Habenwollen-Projekt.