AUTO BILD 42/2019

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Hass auf SUVs als Sinnbild für alles, was falsch läuft. Und so hat auch der VW-Chef eine gesellschaftliche Debatte angemahnt. "Wir sehen Mobilität als Bürgerrecht, sie muss erschwinglich sein", sagte Herbert Diess jetzt. Er sprach ausdrücklich nicht von Autofahren. Sondern von Mobilität. Und er hat recht.Wie verroht die Sitten mittlerweile sind, zeigt das Foto meines Kollegen Knuth Lampe aus Berlin. Er hatte einen Range Rover Evoque in Neukölln korrekt geparkt. Wenig später klebte ein "FCK SUV"-Sticker hintendran. An einem Auto, das 5,4 Liter Diesel verbraucht ... Und ich habe Autos gesehen, die mit einem "F*** you, Greta"-Aufkleber rumfahren. Ärgerlich, dass die Politik diese aus dem Ruder laufende Debatte nicht befrieden wird. Warum? Weil das Klimapaket ein Päckchen mit einem zu niedrigen CO2-Preis ist – was die Gräben weiter vertieft. Dabei brauchen wir dringend eine sachliche Diskussion. Denn wir Autofahrer sind nicht die Ewiggestrigen, als die wir dargestellt werden.