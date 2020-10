AUTO BILD 42/2020

E

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

s ist in Zeiten wie diesen ein gutes Gefühl, mal wieder zwei Tage lang einfach nur Autos, Autos, Autos zu fahren, bis sich der Rücken bemerkbar macht. So geschehen gerade bei den Testtagen für das Goldene Lenkrad 2020. 24 Autos vom VW e-Up bis zum 1000-PS-Hybrid-Ferrari. Von Ihnen, unseren Lesern, ins Finale gewählt. Tatort: der DEKRA-Lausitzring, auf dem wir mit den Autos, den Jury-Freunden und den Vertretern der Hersteller mal eben die Boxengasse besetzt hatten.Es tut gut, mit Hans-Joachim Stuck zu reden, mit Jockel Winkelhock, mit Kollegen aus England, mit Zulieferer Michael Stoschek (Brose), der in dieser Krise noch ein paar Sorgen mehr hat und dennoch mit uns um den Kurs jagte, uns unterstützte. Jeder hat etwas auf sich genommen, um dabei zu sein. Die Wahrheit ist doch: Man kann Beziehungen in diesen Monaten ganz gut aufrechterhalten, wenn und weil man sich kennt. Aber sich wieder in "echt" zu treffen – mit allen Sicherheitsvorkehrungen – schlä gt alles. Drei Erkenntnisse, ohne Ergebnisse zu verraten: 1. Ausentwickelte Autos einfach nur zu Hybriden umzubauen ist endlich. 2. Es gibt keine richtig schlechten Autos mehr. 3. Ein V8 wird E-Autos vom Sound und Gefühl immer überlegen sein, aber besser ist er nicht.