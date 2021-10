"Du musst mal schreiben, dass E-Autos dick machen", forderte mich gerade ein Kollege auf. Weil langsam fahren weniger Kalorien ver- brennt? "Nein, weil ich bei jedem Ladestopp zu McDonald's reingehe. Die Fast-Food-Kette ist eine beliebte Anlaufstelle bei E-Auto-Fahrern. Nicht nur, weil sie an vielen Raststätten und Autohöfen vertreten ist, sondern auch, weil sie selber Ladesäulen aufstellt. Rund 250 Restaurants sollen Ende des Jahres unter Strom stehen, 2025 schon 1000.

Den Strom to go beziehen die Burger-Lader beim Oldenburger Energieversorger EWE – der auch 84 Prozent der Steckdosen in Bremen betreibt. Genauso viele Ladepunkte kontrolliert Innogy in Dortmund, in München haben die Stadtwerke sogar über 88 Prozent der Ladesäulen die Hoheit. Keine Seltenheit!



Die mangelnde Konkurrenz und eine monopolartige Stellung weniger Anbieter in einer Region stoßen auch dem Bundeskartellamt sauer auf. Präsident Andreas Mundt forderte jetzt zu Recht einen funktionierenden Wettbewerb für eine flächendeckende Versorgung – und angemessene Preise. Denn: Die Leidtragenden sind die Autofahrer. Für den Strom am Schnelllader zahlen sie teilweise weit mehr als das Doppelte wie zu Hause. Da vergeht einem auch die Lust auf Big Macs.

