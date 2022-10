Lassen wir die Kirche im Dorf. Ja, im September hat Teslas Model Y – das ich auch ziemlich klasse finde – in der Zulassungsstatistik alle anderen abgehängt, auch den VW Golf. Zum ersten Mal ein E-Auto auf Platz eins, na klar dreht sich da was, es ist bedeutend. Es bedeutet nur nicht, was schnelle Geister daraus machen: dass wir morgen alle umsteigen und ab sofort elektrisch unterwegs sind. Die Autos dafür gibt es nicht, die Infrastruktur schon gar nicht, die Ressourcen übrigens auch nicht. Und außerdem: Es verlangt auch niemand.