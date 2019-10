AUTO BILD 43/2019

S

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

chon wieder der Golf, werden manche von Ihnen sagen. Aber es geht nicht anders. Im Herbst 2012 kam der letzte auf den Markt, der Golf VIII hat heute, am Erscheinungstag dieses Magazins, Weltpremiere. Aus meiner Generation (Jahrgang 1964) hat eigentlich jeder eine Golf-Geschichte zu erzählen. Mein erster Golf war ein marsroter GLS mit 70 PS und Schiebedach, Baujahr 1978. Als ich ihn 1984 für 3500 Mark kaufte, war ich so stolz, dass ich schon drinsaß, bevor ich den Führerschein hatte, und stundenlang putzte und bastelte. Lautsprecher, Radio, Equalizer …Zwei Jahre hat er meine Bundeswehrfahrten von Lüneburg nach Starnberg tadellos durchgehalten, dann killte ihn der Rost. Kurios ist: Heute, fast 40 Jahre später, ist der Golf für viele immer noch das erste Auto. Nicht das neueste Modell, trotzdem ein Golf. ABER: Es gibt inzwischen sehr, sehr viele gute andere Autos in dieser kompakten Klasse, sehr viel Konkurrenz. Es gibt im selben Konzern die erfolgreichen Bestseller, die auf dem Golf aufbauen: Skodas Octavia, Audis A3, Seats Leon. Und es gibt den großen Wandel hin zum E-Antrieb, auch im eigenen Haus. Der ID.3 muss den Beweis noch antreten, eine Alternative zu sein. Der Golf aber, vielleicht der letzte seiner Art, ist als Urmaß der Klasse zum Erfolg verdammt.