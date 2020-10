AUTO BILD 43/2020

I

ch fasse mal ein paar Nachrichten der vergan­genen Monate zusammen: Das wichtigste Auto von VW in diesem Jahr, der ID.3, wird bis zum Jahresende ohne die neueste Software ausgeliefert. Bei BMW wer­den gerade alle Plug­-ins inklusive des neuen Mini Countryman zu­rückgerufen, das Gleiche beim Ford Kuga PHEV. Und Hyundai muss aktuell in Südkorea 25.564 Kona Elektro wegen möglicher Brandgefahr zum Händler holen. Gleichzeitig sind es Elektro­autos und Plug­-ins, die den Markt (vor allem wegen stattlicher und staatlicher Zuschüsse) ins Plus gezogen haben. Und somit einen Vertrauensvorschuss der Kunden bekommen haben.Dabei ist es nicht wirklich so, dass die Käufer in der Vergangenheit scharenweise nach den neuen An­trieben geschrien hätten, viele wa­ren und sind mit ihrem Diesel zu­frieden. E wird oft mit dem Verstand und nicht mit dem Herzen gekauft, wegen der Nachlässe, wegen um­fassender Garantien für Akkus. Und oft auch im Leasing , um das Risiko klein zu halten. Es herrscht halt Skepsis – wie bei allem Neuen. Und der kann man nur mit aus­gereiften Autos in hoher Qualität begegnen, niemand will gerne Testfahrer sein. Liebe Hersteller, verstolpert die Zukunft nicht, be­vor sie beginnt ...