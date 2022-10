Klingt gut. Darin: • Schnelllade­stationen an jeder vierten Tank­stelle bis Ende des Jahres, an jeder zweiten bis Ende 2024 • Raststätten sollen spätestens ab 2025 ver­pflichtend mitladen • einfacheres Bezahlen, transparente Preise • Ladeinfrastruktur an ZOB (auch Busse fahren elektrisch) • Lade­stationen für Lkw • ein­fachere Genehmigungs­verfahren • mindestens 25 Prozent aller Behördenparkplätze sollen Ladestationen bekommen • leichtere Genehmigung bei Mehrfamilienhäusern • private Ladestationen erfassen.

Klingt gut. Darin: • Schnelllade­stationen an jeder vierten Tank­stelle bis Ende des Jahres, an jeder zweiten bis Ende 2024 • Raststätten sollen spätestens ab 2025 ver­pflichtend mitladen • einfacheres Bezahlen, transparente Preise • Ladeinfrastruktur an ZOB (auch Busse fahren elektrisch) • Lade­stationen für Lkw • ein­fachere Genehmigungs­verfahren • mindestens 25 Prozent aller Behördenparkplätze sollen Ladestationen bekommen • leichtere Genehmigung bei Mehrfamilienhäusern • private Ladestationen erfassen.

Die neue AUTO BILD 43/2022: Hier sind alle Themen