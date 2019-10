AUTO BILD 44/2019

A

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

utofahrer sind kreativ. Zum Beispiel im Ausredenerfinden. In Brandenburg fuhr einer in der Innenstadt 52 km/h zu schnell, sollte ein Bußgeld von 280 Euro zahlen und den Führerschein zwei Monate abgeben. Er zog bis vors Oberlandesgericht. Seine Begründung: Er hätte dringend auf die Toilette gemusst und habe bereits unter heftigen Magenkrämpfen gelitten. Das kann stimmen oder auch nicht. Jedenfalls half die Ausrede nichts, die Strafe blieb. Wer in der City auf Klo müsse, habe genügend Möglichkeiten. Na ja, erst mal einen Parkplatz finden ...Meine Erfahrung ist: Ausreden helfen eigentlich nie. Diskutieren auch nicht. Als mich mal ein Polizist wegen Nichtblinkens in einer abknickenden Vorfahrt anhielt und ich ihn darauf hinwies, dass, während wir hier stehen, quasi alle zehn Sekunden ein Auto ebenfalls ohne Blinker die Kurve nimmt und nicht angehalten wird, musste ich direkt in bar bezahlen. Dabei wollte ich nur Gerechtigkeit. Sprüche wie "Na, hat euch eure Mutti wieder die gleichen Sachen rausgelegt heute Morgen ..." helfen übrigens auch nicht. Egal, hier meine schönste Ausrede. Polizist stoppt Autofahrer nach längerer Verfolgungsjagd: "Warum rasen Sie so?" Autofahrer: "Vor 20 Jahren ist meine Frau mit einem Polizisten durchgebrannt. Jetzt hatte ich Angst, Sie bringen sie zurück." Ich wünsche eine gute Woche!