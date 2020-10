AUTO BILD 44/2020

W

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler. ©Philipp Bögle

as für eine Woche. Corona bremst uns das Sieger-Dinner zum Goldenen Lenkrad aus. Gesundheitsminister Spahn hat die Pandemie erwischt. Die Furcht vor dem nächsten Lockdown ist da und lässt mich denken: "Bloß nicht noch mal!" Aber es gibt auch gute Nachrichten: Derkommt wieder, elektrisch! Die Zulassungszahlen steigen endlich, die Summen, die wir für Neuwagen hinblättern, allerdings auch. Wir Deutschen kaufen mehr Premium, heißt es. Ich habe neulich mit dem neuen Kia Sorento auf dereinen BMW X5 überholt und überlegt, ob der wirklich ungefähr das Doppelte wert ist. Okay, er ist besser. Aber so viel?Stichwort Zulassungszahlen: Der Zoe machtFreude. Er überzeugt meinen Kollegen Jörg Maltzan, mich nicht so. Ich finde, ein Auto braucht auch Emotion, irgendetwas, das dich beim Einsteigen freut und nach dem Aussteigen zurückgucken lässt. Renault-CEO Luca de Meo (vorher& Cupra) traf ich gerade im Video-Talk. Er sagte: "Ich bin einer, der für Emotion steht. Es geht nicht so schnell. Aber wir werden Autos bauen, die die Kunden auch emotional begeistern." Apropos Emotion: DerGolf 8 kann doch begeistern, ich empfehle Seite 74.