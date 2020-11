AUTO BILD 45/2020

D

as Gute an der nächsten Bundestagswahl ist, dass Svenja Schulze (SPD) danach keine Umweltministerin ist. Das Schlechte: Sie ist erst in einem Jahr. Bis dahin kann Schulze noch viel kaputt machen. Ich hole kurz aus: Sie alle und ich werden es nicht erleben, dass alle 47 Millionen Pkw in Deutschland mit Strom fahren. Vielleicht nicht mal meine Kinder. Aber der Anteil des CO2-freien Verkehrs wird rapide steigen, Busse und Laster tanken irgendwann nur noch Wasserstoff, die Verbrenner E-Fuels, in zehn Jahren wird es auch Millionen E-Autos geben.Die Weichen dafür werden heute gestellt. Da kann man dann wie viele Grüne sagen, sollen die Leute doch kein Auto mehr fahren. Es führt nur zu nichts, weil "die Leute" das nicht wollen. Die Lösung ist: Man muss auch den Autobestand sauberer machen. Dazu brauchen wir viel mehr grünen Strom, damit wir mehr Energie haben, um Wasserstoff und E-Fuels so herzustellen, dass es auch Sinn macht. Frau Schulze möchte aber lieber Jets und Schiffe so betanken, heißt es in einem Papier aus ihrem Ministerium. Vielleicht fehlen der Ministerin einfach schöne Autoerlebnisse. 39 Prozent der Deutschen erinnern sich laut autoscout24-Umfrage noch nach Jahren an das gute Gefühl, im neuen Auto unterwegs gewesen zu sein, 31 Prozent an die Gespräche am Steuer und 17 Prozent an Sex ...