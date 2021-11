Die Lieferketten der Welt sind aus dem Takt. Es wird viel gejammert – und an mancher Stelle viel ver­dient. Für das, was Sie für diese AUTO BILD bezahlt haben, be­ kommen Sie aktuell nicht mal zwei Dachlatten. Vor ein paar Monaten waren es noch fünf Stück. Wir fäl­len so viele Bäume wie noch nie, verkaufen sie aber teuer nach Chi­ na und in die USA. Da lassen sich noch bessere Geschäfte machen.

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Der Autobranche gehen Milliar­ den verloren. Bis zu elf Millionen Autos können wegen der Halblei­ terkrise weltweit nicht gebaut wer­ den. Beispiel Golf: Bestellbücher voll, Produktion gedrosselt, Liefer­ fristen lang. Alle Gölfe, die bis April gebaut werden können, sind heute schon verkauft. Klar, wir haben War­ten verlernt, wollen immer alles sofort, aber für manche kann’s zu einer Falle werden: der Förderfalle.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler





Wer einen Plug-­in­-Hybrid bestellt hat (bis zu 4500 Euro Prämie), verliert die Summe vielleicht. Denn irgend­wann 2022 soll die 50­-Gramm­-CO 2 ­- pro-­Kilometer­-Schwelle wegfallen und NUR noch die Kilometer­-E­-Reichweite gelten. 60 Kilometer. Das können aber viele nicht, genau darum haben Kunden sie ja noch dieses Jahr bestellt. Nur gilt nicht das Bestelldatum, sondern die Ausliefe­ rung beziehungsweise Zulassung, um die Förderung zu erhalten.

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 45/2021: Hier sind alle Themen