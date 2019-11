AUTO BILD 46/2019

D

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

iese Tage hatten wir wieder Besuch von Ihnen, unseren Lesern. Genauer gesagt: von einer kleinen Gruppe, die sich über unsere VIP-LOUNGE beworben hatte. Abgesehen davon, dass die Zeit viel zu schnell verging und alle Gäste gute Typen waren, möchte ich doch einen hier besonders erwähnen: Er ist heute Rentner, als Sohn hörgeschädigter Eltern selbst schwerhörig und sollte deshalb nicht in seinem Traumberuf Kfz-Mechaniker arbeiten. Erstens hat er es trotzdem geschafft, zweitens besaß er im Lauf seines Lebens 200 auf sich angemeldete Pkw, 40 Motorräder, 10 Boote – und überlebte nicht nur das, sondern auch vier Ehen. Heute steuert er seine Hörgeräte per Smartphone-App und genießt es, von uns als AUTO BILD-Rekordleser bewundert zu werden.Ein Déjà-vu hatte ich diese Woche bei der Gala zum Goldenen Lenkrad in Berlin. Ich zitierte auf der Bühne den Ehrenpreisträger von 1989, den damaligen BMW-Chef Eberhard von Kuenheim. Er sagte vor genau 30 Jahren, am Abend der Maueröffnung: "Manche Kritiker würden mich lieber in Handschellen sehen als mit einer Auszeichnung. Es gibt keinen Grund, das Automobil zu verteufeln." Kommt einem seltsam aktuell vor gerade, oder? Ich sage: Mobilität braucht Freiheit, und Freiheit braucht Mobilität. Punkt!