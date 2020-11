AUTO BILD 46/2020

E

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler. ©Philipp Bögle

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

s gibt ja viele Vorurteile. Frauen fahren schlechter Auto als Männer, zum Beispiel. Das stimmt schon bei meiner nicht, und bei vielen anderen ist es ebenso falsch. Oder: Lkw-Fahrer scheren immer dann zum "Elefantenrennen" aus, wenn Sie oder ich gerade vorbeiwollen. Oder: Busfahrer bremsen grundsätzlich nicht. Der Unfall dient ihnen als Beweis, dass sie im Recht waren. Stimmt auch (meistens) nicht.Auch ein Vorurteil: Automessen sind tot! Der Genfer Autosalon findet 2021 nicht statt – die " IAA Mobility", so der neue Name und das neue Logo, schon. In München. Mit Herstellern, die zuletzt in Frankfurt schwänzten. Mit Messehallen und nur noch maximal 2000 Quadratmeter Platz pro Marke. Mit einer Blue Lane, auf der "Low & No Emission"-Fahrzeuge erlebt und erfahren werden sollen, die Messegelände und City verbindet. Dort finden sich von Marien- bis Königsplatz sogenannte Open Spaces. Plätze, die fest an Hersteller vergeben werden (90 Prozent sind schon weg) und die eintrittsfrei bleiben sollen. Man wolle, sagt der VDA, einen Ausblick auf die nächsten 30 Jahre zeigen, Offenheit, Dialog mit Kritikern suchen – Vorurteile einsammeln.