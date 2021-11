Auf der Bühne des Golde­nen Lenkrads in Berlin ha­ben wir es verkündet: AUTO BILD wird von 2022 an klima­neutral. Falls Sie jetzt kopfschüt­telnd sagen: Was soll denn das nun wieder? Einspruch, stopp! Unser Logo wird nicht grün, bei AUTO BILD gilt KEIN Verbrenner­verbot, wir sind gegen ein Tempo­limit, wir bleiben so autoverrückt, wie Sie uns kennen. Wir lieben Autos, wir wollen weiter Autos be­sitzen und fahren. Und Sie auch.