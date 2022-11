Ich sag's mal platt: Wir Deutschen sind ein komisches Völkchen. Wir verkaufen mehr als fünf Millionen Autos jedes Jahr in China, was auch ein Grund für unseren Wohlstand hier ist (in meinen Schulbüchern war das übrigens noch ein Fahrradland).

Gleichzeitig diskutieren wir darüber, wie gefährlich es ist, wenn chinesische Hersteller anfangen, auch bei uns Autos zu verkaufen. Volkswagen-Boss Oliver Blume, der neue Top-Top-Manager der Branche, war mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking, sagte auf der Bühne unseres Goldenen Lenkrads, dass es die Hersteller am Ende selbst in der Hand haben, was eine Gefahr wird und was nicht – denn der Kunde entscheidet. Die besseren Produkte werden gewinnen.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.



Das Problem liegt woanders: Alles, was wir in China aufbauen, ist ein Joint Venture, also immer auch das Teilen des Know-hows. Und kritische Infrastruktur ist tabu. Diesen Beschränkungen unterliegen chinesische Firmen hier nicht. Was will man von Politikern erwarten, die aus Parteibuch-Taktik Radfahrerinnen ohne Auto in den Aufsichtsrat von VW schicken ... Zukunftsfähigkeit jedenfalls nicht.

Die neue AUTO BILD 46/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Volvo EX90: So setzen die Schweden ihr SUV unter Strom • Jetzt mit Stecker: Wir fahren den Alfa Romeo Tonale Plug-in • De Lorean Model-JDZ, Aehra, BeyonCa GT Opus 1, Manhart MH3 650 Touring NACHRICHTEN Mixed Reality holt das Auto ins Wohnzimmer • Rheinmetall plant Lade-Bordstein • Kommentar: EKD fordert Tempolimit TEST & TECHNIK Erster Vergleichstest: Neuer Mercedes GLC gegen Audi Q5 und BMW X3 • Neues aus dem Dauertest • Toyota GR86: Bezahlbarer Spaßmacher • Alltags-Beziehung: Kia EV6 • Gebrauchtwagen: VW T-Cross REPORTAGEN Friba Rajabi: "Busfahrerin ist mein Traumjob" • Porsche: So fahren die Zuffenhäuser in die Elektro-Zukunft SERVICE Spezial: Alles übers Auto-Abo • Billig-Versicherungen: Anwalt Frank Ochsendorf warnt davor • Spritreserve: So viel dürfen Sie transportieren und lagern RUBRIKEN Das Goldene Lenkrad: So war die Gala • Motorsport: Sebastian Vettel • Aktion: 50 Jahre Mazda Deutschland • Aktion: eBay sucht Superschrauber • Extratour: Mit dem Indien-Skoda zum Ganges.