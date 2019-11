AUTO BILD 47/2019

A

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

us dem Tagebuch eines Chefredakteurs: Erst stirbst du tausend Tode, weil du bis zur letzten Minute nicht genau weißt, ob wirklich alle Gäste zum Goldenen Lenkrad kommen. Dann trudeln sie nach und nach ein, auch der Verkehrsminister – und auch der, der dieses Jahr mit der Gala seinen einzigen öffentlichen Termin außerhalb von Tesla angenommen hat: Elon Musk. Dann sagt unsere Moderatorin Barbara Schöneberger auf der Bühne, Frauen würden sich bei allem, was batteriebetrieben ist, eh besser auskennen (okay, fanden außer mir nicht alle im Saal witzig, aber ihre anderen Gags schon). Und ja, dann haut Elon Musk eine World News raus, die Entscheidung, Teslas europäische Gigafactory quasi um die Ecke von Berlin in Brandenburg zu bauen.Nicht per Twitter, nicht per Pressekonferenz, einfach mit ein paar Minuten Auftritt bei AUTO BILD. Er saß schon längst wieder im Flieger zurück nach Kalifornien, da begann das, was wir Deutschen auf der Welt wohl am besten können: gute Nachrichten zerreden. Klappt das überhaupt? Wie viel Arbeitsplätze er wohl wirklich schafft und so weiter und so fort. Ich sage: Die Branche braucht Typen wie den. Auch die deutsche. Bisher hat Musk alles, was er gesagt hat, auch wahr gemacht. Freuen wir uns doch einfach mal.