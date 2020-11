AUTO BILD 47/2020

S

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler. ©Philipp Bögle

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

tellen Sie sich vor, Sie melden heute ein weltweites Patent an. Hab da was gebaut, so einen Stahlkasten mit Rädern, da spritzt eine brennbare Flüssigkeit rein, die explodiert dann, am Ende bewegen sich die Räder ... Und hinten kommt etwas raus, das man besser nicht einatmet. Super Idee? Man würde Sie aus dem Patentamt schmeißen.Sie und ich wissen: Der Verbrennungsmotor, egal ob Benziner oder Diesel , hat mehr als 100 Jahre ausschweifend "gelebt". Er ist heute besser und sauberer als je zuvor. Sicherheit und Abgasreinigung machen Autos immer teurer und schwerer. Noch mal 100 Jahre werden es nicht. Warum? Wenn die EU-Pläne für Euro 7, die wir auf Seite 20 beschreiben, ab 2025 umgesetzt werden, bedeutet es das faktische Aus für viele Motoren. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen weiß: Politisch geht heute jede Verschärfung durch! Die Folge: Die EU verdonnert uns zum E-Auto. Zu früh! Heute haben wir 31.636 Ladesäulen in Deutschland. Pro Woche kommen 200 dazu. Klingt nach viel. Damit es bis 2030 eine Million werden, bräuchten wir 2000 neue Ladepunkte. Pro Woche! Und: 80 Prozent aller E-Autos in der EU werden in nur sechs Ländern verkauft. Was macht der Rest der EU? Fürs Klima nicht zuständig?