Wie sagte Angela Merkel: "Mit dem Kopf durch die Wand wird nicht gehen. Da siegt zum Schluss immer die Wand." Recht hat sie, und dieser Tage gibt es manche, die es dennoch versuchen. Stellantis-Chef Carlos Tavares wollte die Opel-Werke ausgliedern, dafür gäbe es auch gute Argumente (bessere Auslastung im riesigen Mehrmarkenkonzern), aber der Plan ist nach heftigen Widerständen begraben. Rüsselsheim und Eisenach bleiben 100 Prozent Opel, dass da eine Brandmauer erreicht ist, hätte man vorher wissen können.

VW-Boss Herbert Diess will die Verkrustungen in Wolfsburg aufbrechen, womit er richtigliegt, aber mit seinem, sagen wir mal, undiplomatischen Stil stößt er an Grenzen. Natürlich sagt er: Aber ich hab doch recht! Doch vielleicht ist der Weg, den Marken-CEO Ralf Brandstätter einschlägt, der smartere. Die 14.000 der 60.000 VW-Mitarbeiter, die in Wolfsburg noch Autos bauen, mitnehmen, statt vor den Kopf zu stoßen. Beide Manager haben ja dasselbe Ziel: Zukunft, Erfolg!

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Mit dem Kopf durch die Wand, diese Befürchtung habe ich auch, wenn ich an die hinter verschlossenen Türen zoffende Ampelkoalition und unsere Mobilität denke. Ich fürchte, da rollt nichts Gutes auf uns zu.

