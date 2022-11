Ich habe die Tage die Tage mal wieder die "Zeit" gelesen. Nicht alles, dafür habe ich keine ... Zeit. Aber: Wenn die Überschrift "Weniger Wagen wagen" ist, lese ich rein. Es fing gut an, ich zitiere: "Ständig versucht die Politik, Bürger zum Verzicht zu erziehen – zum Beispiel über hohe Parkgebühren. Statt auszusprechen und zu regeln, was man eigentlich will: weniger Autos."