Immer mal wieder schreiben mir einige von Ihnen, unseren Lesern, was wir gegen Tesla hät­ten. Selten bei Tests im Feld am Start, dabei sei doch das Model 3 in Europa schon beliebter als der Golf . Alles richtig und auch nicht.

Alles, was bei Tesla neu ist, finden Sie natürlich bei uns. Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal vor Jahren ein Model 3 fahren durfte. Aber wenn Sie schon mal versucht haben, einen Tesla zu kaufen, wissen Sie: Bei dem Laden läuft manches anders als bei anderen Herstellern. Mit ein paar Klicks ein Auto zu kaufen ist das eine, auf sein Auto oder eine Reparatur zu warten das andere. Und das betrifft auch die Test­wagen, mit ein paar Klicks ist es eben nicht getan. In Coronazeiten und wegen der Halbleiterkrise sind wir bei AUTO BILD Kummer ge­wohnt, nicht immer bekommen wir das, was wir uns wünschen (das kennen ja alle, die gerade Wunschzettel schreiben, auch), aber um es mal deutlich zu sagen: Manchmal gibt es einfach keinen Tesla für unsere Tests.

Elon Musk ist einer der faszi­nierendsten Manager unserer Zeit. Er sieht und macht Dinge anders. Gerade wieder: Seine Batterie­zellenfabrik in Grünheide nimmt die Fördermilliarden, die es geben würde, nicht an. Tesla will frei bleiben, in all seinen Entscheidungen.

