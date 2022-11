Die neue AUTO BILD 48/2022: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN BMW X2: Der neue wird zum SUV-Coupé • Opel Astra-e, BMW 3.0 CSL, Mazda MX-5, Ford E-Tourneo Custom NACHRICHTEN Lebt der VW Golf elektrisch weiter? • Spezielle Bremse für E-Autos • Österreich hebt Maut-Preise an TEST & TECHNIK Elektro-SUV: Subaru Solterra im ersten Vergleichstest mit dem Nissan Ariya • Neues aus dem Dauertest • BMW i7: Überzeugt das Münchner Flaggschiff im Test? • Kurztest: Volvo XC60 Plug-in-Hybrid • Alltagsbeziehung: Mini Countryman • 30.000 Euro: Das gibt's fürs Geld • Test: Lamborghini Urus Performante • Gebrauchtwagen: Kia Stinger REPORTAGEN In Berlin werden 200 Wasserstoff-Taxis eingesetzt – kommt nun der Durchbruch? • Kai Bruhn: Der Sattler haucht Ledersitzen neues Leben ein SERVICE Kindersitz mit Airbag: Wie er funktioniert, was er bringt • Neun Rangierwagenheber im Test • Diese Extras können Sie in jedem Gebrauchten nachrüsten RUBRIKEN Hingucker: Lucid Gravity • Motorsport: Le-Mans-Ferrari • Aktion: Hot Wheels • Leserwahl: Beste Marken • Aktion: Amazon • Extratour: Cupra UrbanRebel.