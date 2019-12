AUTO BILD 49/2019

E s geschieht nicht so oft, dass wir mehr als 300 Mails zu einem Thema bekommen. Aber die Frage: "Was muss passieren, damit Sie ein E-Auto kaufen?", hat Sie elektrisiert. Hier einige Auszüge:

– Voraussetzungen: mindestens 450 km Reichweite, in sechs Wochen nach Bestellung lieferbar, maximal 35.000 Euro, Lade-Infrastruktur auch in abgelegenen Regionen.

– Erst wenn alle Verbrennungsmotoren verboten sind.

– Kompaktwagengröße wie Golf und höchstens 25.000 Euro.

– Ich will Gas oder Wasserstoff.

– Reichweite, Reichweite, Reichweite!

– Austausch-Akkus, dann schaffe ich meine 800-km-Runde pro Tag.

– Ladeboxen auch auf dem Land und zu einheitlichen Preisen.

So weit Sie, unsere Leser. Danke, mehr davon! Eine Antwort noch zum Schluss, weil es davon nicht so viele gab: "Bei mir ist es schon passiert. Ich habe mich für ein E-Auto entschieden."

