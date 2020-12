AUTO BILD 49/2020

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

m neuen Heft vermelden wir: Laut Umfrage würden wir Deutschen immer weniger Traumautos haben. Vielleicht habe ich den falschen Job dafür, jedenfalls kann ich das nicht bestätigen. Ich bin unseren Dauertestwagen, den Porsche Taycan, gefahren (Hellblau heißt bei Porsche "Frozen Blue", wer denkt sich so was eigentlich aus?). Morgens am Kindergarten lernte ich viele Papas neu kennen. Mal reinsetzen, mal Foto machen, mal hören (Raumschiff-Sound). Natürlich ist das in jeder Beziehung ein Traumauto, zumal auch der Preis jenseits von Gut und Böse liegt. Das ging mir mit unserem quietschgelben Suzuki Swift jedoch genauso. Auch der löste Bewunderung aus.Es gibt Neues zur geplanten Euro-7-Abgasnorm: Kanzlerin Angela Merkel kritisierte die EU-Kommission. Den Verbrenner technisch unmöglich zu machen, "das wäre keine gute Sache", sagte sie in einem Videochat mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Dazu wolle sie "einen permanenten Gesprächskanal" mit Brüssel einrichten. Daran beteiligt: Kanzleramt, Finanzen, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt. "Wir sind in den nächsten Jahren auch auf den Verbrennungsmotor noch angewiesen", sagte die Kanzlerin. Stimmt!