Überlegen Sie selbst: Was würden Sie tun, wenn Sie eine bestimmte Anzahl an Halbleitern hätten und vor der Wahl stünden, damit 100 Kompaktwagen oder 30 Luxus­autos zu bauen? Und Sie wissen: Mit den Luxusautos verdiene ich mehr Geld? Genau ...

Hinweis Jetzt die aktuelle AUTO BILD sichern Direkt bestellen Pfeil

Die 16 größten Autokonzerne der Welt haben nach einer Studie von Ernst & Young (EY) im ver­gangenen Quartal mehr Gewinn erwirtschaftet als je zuvor: Ihre Verkaufszahlen brachen zwar um 16 Prozent ein – aber ihr Betriebs­gewinn stieg um elf Prozent auf 23,1 Milliarden Dollar und damit auf ein neues Rekordhoch. Zwei Gründe: Die Chips, die es noch gab, wurden in teure, profitable Mo­delle eingebaut. Und: Es gibt so gut wie keine Rabatte mehr, weil die Nachfrage so groß ist. Für uns Kun­den keine richtig gute Nachricht.

Zoom AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.





Diese aber schon: Das Auto bleibt, so das Statistische Bundes­amt, die Nummer eins der Deut­schen. Berufspendler nutzen auch für kurze Arbeitswege am häufigs­ten das eigene Auto. Auf Strecken zwischen fünf und zehn Kilome­tern waren 69 Prozent der Pendler im Auto unterwegs, nur elf Prozent auf dem Rad. Mit Bus , Bahn oder Tram fahren 18 Prozent. Ist es nur Bequemlichkeit? Alternativen müssen auch erreichbar sein. Und das sind sie oft eben nicht!

Hinweis AUTO BILD im Abo: kostenlose Lieferung + Prämie für Ihre Bestellung Jetzt sichern Pfeil

Die neue AUTO BILD 49/2021: Hier sind alle Themen

NEUHEITEN Opel Insignia: Der neue kommt 2024 • BMW i7, Suzuki SX4 S-Cross, Polestar 3, Genesis G90, WayRay Holograktor NACHRICHTEN Ladenetz-Ranking 2021 • Daimler kooperiert bei Feststoffbatterie-Entwicklung • eFuels im Flugzeug TEST & TECHNIK Erste Fahrt: Ist der neue Kia Sportage auf Erfolgskurs? • Maserati Grecale: Erste Runde mit dem Einstiegs-SUV • Elektro-Vergleichstest: Dacia Spring gegen Renault Twingo und Fiat 500 • Dauertest: Hyundai Santa Fe • Business-Plug-ins: Mercedes C 300 e und BMW 330e • Zwei Kombis mit Stecker: Skoda Octavia und Superb im Kurztest • Alltagstest: Mini Cooper SE • Gebraucht: Infiniti QX70 REPORTAGEN Jan Kaupa: Warum ein Mercedes-Designer einen mobilen Hühnerstall entwirft • Seat Mó: Sind E-Roller eine Auto-Alternative für Pendler? SERVICE Bezahlen per App an der Tankstelle: Wie es funktioniert, was es bringt RUBRIKEN Motorsport: Porsche Mobil 1 Supercup • Motorsport: Goldener Rennschuh 2021 • Aktion: like2drive • Aktion: Hotwheels-Finale • Extratour: Alfa Romeo Stelvio.